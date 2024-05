Samsung Galaxy A25: l’offerta di Banca Mediolanum per tutti i nuovi clienti

Aprire un nuovo conto corrente online in Italia non è così difficile e costoso. Basta saper scegliere. La scelta di SelfyConto di Banca Mediolanum, in questo caso, conviene ancora di più. Infatti, fino al 31 maggio, la banca mette in palio il Samsung Galaxy A25 a chi aprirà il conto e accrediterà lo stipendio o la pensione entro il 7 settembre.

Uscito a febbraio di quest’anno, questo nuovo smartphone si distingue tra i BASE gamma del 2024. Innovativo e performante, rilascerà aggiornamenti software per quattro anni e patch di sicurezza per cinque. Il dispositivo è dotato di un pannello AMOLED da 6,5 pollici con refresh rate a 90 Hz. L’autonomia è dichiarata fino a due giorni.

SelfyConto di Banca Mediolanum mette in palio il Samsung Galaxy A25

SelfyConto è un conto tra i migliori presenti sul mercato. Durante il primo anno, il canone è a 0 euro per tutti, mentre resta tale fino ai trent’anni per gli under 30. Nel pacchetto è compresa una carta di debito gratuita, prelievi senza commissioni sia in Italia che nell’Unione europea, e le operazioni bancarie principali come bonifici, addebiti utenze, MAV e RAV a costo zero.

Inoltre, con SelfyConto è disponibile una carta di credito, su richiesta ovviamente, ma anche la prepagata. La carta di credito, che è la Mediolanum Credit Card, può essere personalizzata in termini di colore e circuito di pagamento, a scelta tra Visa o Mastercard. La Mediolanum Prepaid Card, ossia la carta prepagata, integra funzionalità di sicurezza come MasterCard SecureCode e Alert SMS e può essere usata ovunque.

Per aprire il conto, basta collegarsi alla pagina di Banca Mediolanum. Se non ti interessa lo smartphone, puoi scegliere tra l’Xbox Series S, lo smartwatch Garmin Forerunner 55, il Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici, gli AirPods di terza generazione e un Buono Regalo Amazon da 150 euro.

È un’offerta niente male. Allora, vale la pena considerare SelfyConto di Banca Mediolanum se cerchi flessibilità, convenienza, e magari il nuovo Samsung Galaxy A25.