Samsung Galaxy A33: 184€ di SCONTO per il Black Friday

Il Samsung Galaxy A33 è un ottimo smartphone mediogamma dalle caratteristiche vincenti. Non si spaventa di fronte a nulla grazie a un processore Octa-core reattivo e dalle prestazioni eccellenti. Anche in multitasking si comporta bene gestendo al meglio i suoi 6GB di RAM. In quanto ad archiviazione hai 128GB di ROM, ottimi per installare e archiviare app, giochi e file di varie dimensioni. Il vantaggio più grande è che oggi lo acquisti a soli 206 euro, invece di 389,90 euro. Grazie al Black Friday di Amazon risparmi 184 euro!

Samsung Galaxy A33: perfetto per chi non vuole rinunciare a nulla

Il Samsung Galaxy A33 6GB + 128GB è perfetto per chi non vuole rinunciare a nulla, nemmeno al risparmio. Infatti, questo telefono riesce a bilanciare molto bene prestazioni e prezzo conveniente. Con il Black Friday 2023 di Amazon hai ancora più risparmio. Dotato di una batteria da 5000 mAh offre un’autonomia per tutta la giornata e oltre. Il display Full HD+ Super AMOLED a 90Hz è estremamente fluido e colorato. Approfitta ora dell’offerta, puoi anche pagarlo in comode rate a Tasso Zero.

Mettilo in carrello a soli 206 euro, invece di 389,90 euro. Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.