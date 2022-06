Samsung Galaxy A52s 5G: il più venduto è in offerta speciale su Amazon

Se stai cercando uno smartphone eterno che molti tuttora stanno amando allora devi acquistare il fantastico Samsung Galaxy A52s 5G. Sei fortunato perché oggi lo trovi in offerta su Amazon a soli 264,90 euro, invece di 469,90 euro.

Rinunciare a questa speciale opportunità è un vero peccato e se lo vuoi a tutti i costi devi sbrigarti perché a un prezzo così le scorte finiranno presto. Questo device offre uno schermo da 6,5″, la tecnologia 5G e un processore Octa-Core.

Iniziamo con il display Super AMOLED FHD+. Questo schermo è incredibilmente fluido ed è stato studiato per raggiungere fino a 800nit di luminosità, anche sotto la luce diretta del sole. Questo vuol dire che avrai tutto sempre sotto controllo in qualsiasi situazione.

Inoltre, grazie alla tecnologia Eye Comfort Shield proteggerai i tuoi occhi dalla luce blu. Perciò potrai goderti i tuoi contenuti in totale tranquillità sapendo che la tua vista è protetta e al sicuro grazie al tuo nuovo Samsung Galaxy A52s.

Samsung Galaxy A52s 5G: tutto più veloce che mai

Il Samsung Galaxy A52s 5G è ancora più veloce grazie alla tecnologia di quinta generazione. La compatibilità con la rete 5G garantisce una potenza incredibile quando condividi e fruisci dei contenuti online. Prova un’esperienza di gioco e di streaming fluida come mai prima d’ora.

A questo si aggiunge anche il processore Octa-core con una CPU e una GPU ancora più veloci. Questo device non teme il multitasking perché possiede tutta la potenza di cui hai bisogno per svolgere al meglio le tue attività. La versione in offerta è da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Anche la batteria da 4.500mAh non scherza. Samsung garantisce una durata di circa due giorni, quindi non dovrai più stare con il pensiero che il tuo smartphone si possa scaricare durante la giornata. Non dovrai continuamente metterlo in carica.

Afferra questa offerta Amazon imperdibile. Acquista l’eccezionale Samsung Galaxy A52s 5G a soli 264,90 euro, invece di 469,90 euro. Meglio sbrigarsi però perché a questo prezzo il sold out è dietro l’angolo.

