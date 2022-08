Samsung Galaxy A52s in errore di prezzo: Offerte Amazon di Settembre

Non perdere questo errore di prezzo per il Samsung Galaxy A52s 5G in errore di prezzo. Approfittane prima di tutti e mettilo nel carrello a soli 278,99 euro, invece di 475 euro. Stai risparmiando esattamente 196 euro!

Tutto questo grazie alle Offerte Amazon di Settembre. Un’iniziativa davvero interessante che sta sfornando i migliori prodotti di tecnologia a prezzi decisamente bassi. Ricordati però che per poter acquistare a questi sconti devi avere un abbonamento ad Amazon Prime. Iscriviti subito e attiva la prova gratuita di 30 giorni.

Samsung Galaxy A52s: prezzo stacciato su Amazon con le Offerte di Settembre

Attenzione perché questo prezzo è veramente fantastico e irripetibile. Acquista il Samsung Galaxy A52s 5G a soli 278,99 euro. Risparmi quasi 200 euro sul prezzo di listino. Minimo storico per questo smartphone Android particolarmente amato dagli utenti.

Affidati a un dispositivo prestante che ha tutte le carte in regola per essere un punto di riferimento per chi cerca il meglio. 6GB di RAM e 128GB di memoria interna garantiscono rispettivamente fluidità nell’utilizzo e ampio spazio di archiviazione.

La fotocamera da 64MP è straordinaria e garantisce scatti sempre stabili e nitidi. Inoltre, con l’eccezionale display FHD+ Super AMOLED da 6,5 pollici godi di immagini spettacolari e ricche di dettagli. Inoltre, con la regolazione automatica della luminosità avrai sempre tutto sotto controllo anche sotto la luce diretta del sole.

Approfitta di questa super offerta e acquista il Samsung Galaxy A52s 5G a soli 278,99 euro, invece di 475 euro. Grazie alle Offerte Amazon di Settembre puoi davvero risparmiare parecchi soldi con questo acquisto. Inoltre, paga in comode rate tasso zero con Cofidis che attivi al check out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.