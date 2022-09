Samsung Galaxy A53: prezzo scontato e rate tasso zero su Amazon

Il nuovo nato di casa Samsung è attualmente in offerta su Amazon grazie alle Offerte di Settembre. Acquista il Samsung Galaxy A53 5G a soli 326 euro, invece di 350 euro. Potrai pagarlo comodamente a rate tasso zero con Cofidis prima del check out.

Un’occasione così è davvero unica e irripetibile. Tra l’altro stiamo parlando dell’ultimo modello da poco uscito sul mercato. La versione in promozione è quella con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non avrai problemi quindi né di velocità e né tanto meno di archiviazione.

Fai la scelta giusta e affidati al colosso dello shopping online per risparmiare con questo acquisto. Attenzione però perché questo prezzo è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi se ancora non lo hai fatto attiva l’abbonamento con la prova gratuita di 30 giorni.

Samsung Galaxy A53 5G: sconto e rateizzazione tasso zero

Cosa vuoi di più dalla vita? Grazie alle Offerte Amazon di Settembre oggi stesso metti nel carrello il nuovissimo Samsung Galaxy A53 5G a soli 326 euro, invece di 350 euro. Un prezzo decisamente vantaggioso per te che stai cercando uno smartphone Android di medio-alta gamma.

Tra l’altro, proprio per l’occasione Amazon ti permette di pagarlo in comode rate a tasso zero attivando un finanziamento con Cofidis direttamente al check out. Quindi potrai pagarlo a partire da 27,16 euro al mese.

Questo Samsung Galaxy A53 ti stupirà con il suo Display FHD+ Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici. Inoltre, la fotocamera garantisce scatti spettacolari, nitidi e stabile sempre e in qualsiasi condizione di luce. Infine, la batteria da 5.000 mAh fornisce un utilizzo lungo tutta la giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.