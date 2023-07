Samsung Galaxy A54: 329€ anche Tasso Zero su Amazon

Vai subito su Amazon e approfitta di un’offerta fantastica. Oggi acquisti il Samsung Galaxy A54 a soli 329 euro, invece di 449,90 euro (prezzo di listino). Si tratta di un’occasione speciale che non devi assolutamente perdere. Tra l’altro, se sei cliente Prime, puoi anche pagare in comode rate a tasso zero selezionando Cofidis prima del check out. Ah, dimenticavo, hai anche la consegna gratuita.

Questo smartphone è speciale. Con 128GB di ROM hai tutto lo spazio necessario per installare app e giochi e per archiviare tutti i contenuti multimediali che preferisci. Salva tutti i tuoi ricordi scattati grazie alla fotocamera professionale da 50MP. Riprendi video realistici e fluidi grazie alla funzionalità VDIS e OIS con angolo più ampio. Tu inizia a registrare, a tutto il resto ci pensa la messa a fuoco e il reframing automatici.

Samsung Galaxy A54: che lo spettacolo abbia inizio

Scegli il Samsung Galaxy A54 128GB come tuo prossimo compagno di viaggio. Dotato di ogni comfort, è in grado di fornire velocità e potenza senza riserve. Innamorati di quello che vedi grazie al display Infinity-O FHD+ da 6,4 pollici. Vivi un’esperienza visiva super fluida grazie al refresh rate fino a 120Hz. Con un processore Octa-core di ultima generazione le performance sono speciali.

Acquista il tuo Galaxy A54 a soli 329 euro, invece di 449,90 euro (prezzo di listino). Ti ricordiamo che puoi ottenere questa offerta speciale solo se sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.