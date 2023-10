Samsung Galaxy A54 al 33% in meno su eBay: un'OFFERTA FANTASTICA

Nuovo giorno, nuove offerte eBay sulla telefonia mobile. Se stai cercando uno smartphone nuovo di zecca e hai ancora dubbi su quale acquistare, ci pensiamo noi a fornirti alcune alternative di spicco a prezzi più accessibili. Se ieri ti abbiamo proposto Xiaomi Redmi Note 12 Pro a metà prezzo, dallo stesso portale di e-commerce riprendiamo in questa giornata Samsung Galaxy A54 5G al 33% in meno, taglio di prezzo che porta lo smartphone sotto quota 400 euro.

Samsung Galaxy A54 5G in offerta su eBay

Lo smartphone Samsung Galaxy A54 5G si presenta in questo caso specifico nella colorazione Violet, senza brand e con un kit memoria formato da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. Il processore octa-core Exynos 1380 con una frequenza massima di 2,4 GHz è perfetto per il multi-tasking e soddisfa anche i giocatori mobile, mentre il display Super AMOLED da 6,4 pollici con refresh rate di 120Hz e risoluzione FHD+ fornisce immagini mozzafiato, ricche di colori e dettagli, e si rivela perfetto per la visione di serie TV e film in streaming.

Il comparto fotocamera si compone quindi di un sensore frontale da 32 MP e di tre lenti posteriori, tra cui la principale da 50 MP f/1.8 con OIS. Infine, la batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 25W. Manca, invece, il jack da 3,5 mm per supportare i classici auricolari con cavo.

Solitamente su eBay questo smartphone è accessibile a 569,90 euro, un prezzo tendenzialmente poco accessibile ma corretto per un dispositivo mobile mid-range. Ebbene, grazie a un rivenditore italiano con il 99,5% del feedback positivo il cartellino passa a 381,99 euro, il 33% in meno rispetto al costo base. La spedizione è gratuita e assicurata in due giorni, con reso effettuabile entro 30 giorni in caso di problemi tecnici o insoddisfazione con l’acquisto.

