Samsung Galaxy A54: prezzo da non credere su Unieuro

Mega offerta su Unieuro per il Samsung Galaxy A54. Se hai pensato di acquistarlo in questi giorni, è arrivato il momento giusto. Mettilo in carrello a soli 429,90 euro, invece di 569,90 euro! Si tratta di un’occasione davvero golosa per te che vuoi sempre il meglio da uno smartphone. Con 8GB di RAM e ben 256GB di ROM puoi dire addio alla preoccupazione di spazio e velocità. Tutto è molto fluido e rapido.

Tra l’altro, oltre al prezzo così conveniente, Unieuro ti regala anche la consegna gratuita a domicilio e la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero da soli 143,30 euro al mese. Devi solo selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento prima del check out. Segui le istruzioni per attivare il mini finanziamento “Paga in 3 rate” e il gioco è fatto. Con Klarna puoi anche pagare l’intero importo a 30 giorni.

Samsung Galaxy A54 256GB: che spettacolo!

Il Samsung Galaxy A54 256GB è un vero e proprio spettacolo. Il suo processore Octa-core è velocissimo ed è in grado di gestire più app contemporaneamente senza rallentamenti. Dual SIM e con una batteria da 5000 mAh, è ready to work. Portalo sempre con te per tutta la giornata e oltre e goditi uno smartphone che con il suo display AMOLED da 6,4 pollici ti regala colori spettacolari.

Acquistalo ora a soli 429,90 euro, invece di 569,90 euro. Ovviamente ricordati che con Unieuro puoi pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di spesa. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.