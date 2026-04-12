Samsung Galaxy A57/A37 5G: One UI 8.5, Gemini e Bixby

Samsung ha comunicato l’arrivo in Italia di due nuovi smartphone di fascia media. Galaxy A57 5G e A37 5G hanno caratteristiche interessanti, tra cui design, schermo e fotocamere. La vera novità è tuttavia One UI 8.5, finora esclusiva dei Galaxy S26 (è attualmente in test su altri smartphone), che introduce nuove funzionalità AI insieme a Gemini e alla versione migliorata di Bixby.

Galaxy A57 5G e A37 5G: specifiche e prezzi

I Galaxy A57 5G e A37 5G hanno un design molto simile. La principale differenza estetica è rappresentata dallo spessore: 6,9 millimetri per A57 e 7,4 millimetri per A37. Il primo è anche più leggero (179 grammi contro 196 grammi). Entrambi hanno un cover in vetro lucido (Gorilla Glass Victus+) che sembra ceramica smaltata. I colori Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue e Awesome Lilac per A57, Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen e Awesome White per A37.

Queste sono le specifiche del Galaxy A57 5G: schermo Super AMOLED Plus da 6,7 pollici (2340×1080 pixel, refresh rate di 120 Hz), processore Exynos 1680, 8 GB di RAM LPDDR5X, 128/256 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 12 e 5 megapixel (principale, ultra grandangolare e macro), fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo e batteria da 5.000 mAh.

Queste sono invece le specifiche del Galaxy A37 5G: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici (2340×1080 pixel, refresh rate di 120 Hz), processore Exynos 1480, 6/8 GB di RAM LPDDR5X, 128/256 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 8 e 5 megapixel (principale, ultra grandangolare e macro), fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo e batteria da 5.000 mAh.

Il sistema operativo è Android 16 personalizzato con One UI 8.5 (aggiornamenti fino al 2032). Le funzionalità AI sono fanno parte di Awesome Intelligence. Molte sono utilizzate per migliorare gli scatti fotografici, come quelle per eliminare gli oggetti indesiderati e scegliere il volto migliore. Ci sono anche due “agenti conversazionali”, ovvero Gemini e Bixby.

I prezzi del Galaxy A57 5G sono 549,90 euro (128GB) e 599,90 euro (256GB), mentre quelli del Galaxy A37 5G sono 449,90 euro (6GB+128GB) e 529,90 euro (8GB+256GB).