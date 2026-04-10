Samsung porta One UI 8.5 e AirDrop su altri modelli, anche l'A36

Il supporto ad AirDrop sugli smartphone di Samsung non sarà più un’esclusiva dei top di gamma Galaxy S26, com’è stato dal rollout di fine marzo. Il produttore ha annunciato oggi un ampliamento del programma beta di One UI 8.5 che coinvolge altri modelli.

One UI 8.5 con AirDrop oltre i Galaxy S26

I dispositivi interessati sono i telefoni della serie Galaxy S23 (includa la versione FE), i pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 e il Galaxy A36 appartenente alla linea A. Si tratta di un rollout graduale all’interno di mercati selezionati come India, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Avendo ricevuto il comunicato in redazione ci aspettiamo che ci sia anche l’Italia, pur non essendo citata in modo esplicito.

Il supporto ad AirDrop per la condivisione dei contenuti è integrato nella funzionalità Quick Share. È la stessa già vista in azione anche sui Google Pixel delle ultime generazioni. Permette di scambiare file con iPhone e iPad.

Sulla scia della collaborazione con Android, Samsung introduce il supporto per AirDrop tramite Quick Share nella versione beta di One UI 8.5, consentendo una condivisione dei file multipiattaforma ancora più fluida.

Per partecipare al programma beta e avere così accesso in anteprima alle novità di One UI 8.5 è sufficiente registrarsi attraverso l’app Samsung Members. Il comunicato precisa che altri dispositivi verranno supportati più avanti nel corso del mese.

Una doverosa precisazione: la beta di One UI 8.5 ha già raggiunto nel mese di marzo anche le serie Galaxy S24 e Galaxy S25, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE e Galaxy Tab S11 (Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 solo in Corea del Sud e negli Stati Uniti, Galaxy A36 solo in India), ma il supporto ad Airdrop è stato un’esclusiva dei Galaxy S26.