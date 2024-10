Samsung: Galaxy AI diventerà a pagamento nel 2026

Galaxy AI di Samsung, l’intelligenza artificiale del colosso sudcoreano che è stata introdotta con il lancio dei Galaxy S24 a inizio anno, è attualmente una funzionalità gratuita, ma purtroppo non continuerà ad esserlo per sempre. Il fatto che sarebbe diventata a pagamento era già stato preannunciato, ma con il recente lancio del Galaxy S24 FE e dei tablet Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra, l’azienda ha voluto ribadire la cosa, andando pertanto a dare conferma della decisione precedentemente presa.

Samsung: Galaxy AI gratis fino al 31 dicembre 2025

Nel comunicato stampa in cui Samsung annuncia i nuovi dispositivi, infatti, viene riferito che “le funzioni di Galaxy AI saranno fornite gratuitamente fino al 31 dicembre 2025 sui dispositivi Samsung Galaxy supportati”. Lo stesso era stato scritto in occasione della presentazione della serie Galaxy S24 a gennaio e dei pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6.

Per cui, il fatto che Galaxy AI diventerà a pagamento a partire da gennaio 2026 è orami da dare praticamente per certo, mentre quello che non è chiaro è quali saranno le funzionalità che resteranno gratuite e quali invece richiederanno la sottoscrizione di un abbonamento.

Da tenere presente che al momento Galaxy AI è disponibile sui seguenti dispositivi con One UI 6.1 e versioni successive: Serie Galaxy S24, serie Galaxy S23, serie Galaxy S22, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra.