Samsung Galaxy Book3 Pro: risparmia 700€ con il Black Friday

Stai cercando un notebook leggero, potente, veloce e versatile al giusto prezzo? Con Amazon e il suo Black Friday ottieni un risparmio esagerato se acquisti il Samsung Galaxy Book3 Pro. Infatti, proprio in questo momento, lo metti in carrello con uno sconto di 700 euro! Approfitta subito di questa incredibile offerta spettacolare. Si tratta di un’occasione da prendere subito al volo. E se sei un cliente Prime hai consegna gratuita e possibilità di pagare a rate Tasso Zero con Cofidis.

Samsung Galaxy Book3 Pro: 16GB di RAM e Intel Core i7 al tuo servizio

Scegli il Samsung Galaxy Book3 Pro a soli 1599 euro, invece di 2299 euro (prezzo di listino). Al tuo servizio hai un notebook dotato di 16GB di RAM e 1TB di SSD. Inoltre, al suo interno batte il processore Intel Core i7 di 13th Generazione. Superfluo dire che le prestazioni di questo gioiellino sono eccellenti. Inoltre, il grande display da 16 pollici con tecnologia AMOLED 2X fa la differenza in quanto a dettagli e colori. Con Windows 11 Home preinstallato è ready to work.

Acquistalo con 700 euro di sconto! Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

