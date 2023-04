Samsung Galaxy Book3: i SUPERPOTERI sono in Super Offerta

Disponibilità immediata e possibilità di pagare in comode rate non sono gli unici vantaggi che avrai acquistando un Samsung Galaxy Book3 su Amazon. Questo notebook è un vero e proprio top di gamma che non ti deluderà affatto. Approfitta subito dell’offerta che lo vede in forte sconto a soli 879 euro, invece di 1149 euro. Acquistalo ora risparmiando 270 euro con questo ordine.

Un prezzo di favore che include anche la consegna gratuita e tutti i superpoteri di questo incredibile laptop. La versione in promozione è quella da 16GB di RAM e 512GB di ROM. Un’ottima accoppiata vincente per avere fluidità nell’utilizzo e ampio spazio di archiviazione per documenti, foto, video e applicazioni o software. Dotato di processore Intel Core i5 13Th Generation è veloce e potente.

Samsung Galaxy Book3: un laptop fantastico a un prezzo da non credere

Scegli il Samsung Galaxy Book3 a soli 879 euro grazie alla super offerta di Amazon. Sbrigati però perché potrebbe terminare da un momento all’altro visto che sta andando a ruba. Lasciati sedurre da questo notebook leggero e sottilissimo, adatto per lavorare ovunque. Inoltre, la potente batteria da 54Wh garantisce fino a 14 ore di durata, permettendoti di lavorare ai tuoi progetti tutto il giorno.

Aggiungilo al carrello con soli 879 euro, anziché 1149 euro. Devi però sapere che per vedere questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.