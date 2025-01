Samsung Galaxy Book4 Edge: un laptop SUPER al minimo storico (-14%)

Samsung Galaxy Book4 Edge è un laptop tanto sottile quanto potente protagonista oggi di un’offerta da record su Amazon: grazie al 14% di sconto puoi acquistarlo a soli 899 euro invece di 1049, con spedizione Prime e la possibilità di attivare il pagamento a rate al checkout a tasso zero.

Samsung Galaxy Book4 Edge: notebook leggero e potentissimo

Samsung Galaxy Book4 Edge è un prodigio della tecnica: un gioielino dal design minimal e ultraleggero che ti accompagnerà ovunque, con un display da 15,6 pollici con immagini nitide e brillanti perfette per ogni genere di contenuto.

Il processore è uno Snapdragon X Plus, che garantisce prestazioni rapide ed efficiente, abbinato a 16GB di RAM e una SSD da 512GB. Impressionante la durata della batteria che assicura un’autonomia fino a 27 ore di riproduzione video con funzione di ricarica rapida che porta il laptop al 45% in appena 30 minuti.

Tra le altre caratteristiche di nuova generazione non possiamo non citare il WiFi 7, la presenza di porte USB 4.0, HDMI 2.1, uno slot microSD e la immancabile porta jack per audio.

Un laptop elegante, performante e versatile: aggiungilo al carrello e acquistalo al minimo storico Amazon, anche a rate.