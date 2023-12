Samsung Galaxy Buds2: PREZZO REGALO su Unieuro

Vuoi un paio di auricolari comode, versatili e con un’autonomia pazzesca? Allora è il momento di acquistare i Samsung Galaxy Buds2, oggi a un prezzo regalo su Unieuro. Mettili in carrello a soli 79,99 euro, invece di 149,99 euro. Si tratta di una super promozione legata alle Offerte di Natale. Un’occasione unica e irripetibile che devi assolutamente fare tua. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo oppure puoi optare per il ritiro gratuito in negozio.

Samsung Galaxy Buds2: suono perfettamente bilanciato

Con i Samsung Galaxy Buds2 nelle orecchie ottieni un suono perfettamente bilanciato grazie alla sua tecnologia e a un driver eccezionale. Con bassi profondi e alti cristallini, l’audio della tua musica preferita non è mai stato così eccellente. Inoltre, grazie a uno speciale algoritmo, sono in grado di filtrare ciò che disturba le tue chiamate. Estraili dalla custodia di ricarica e indossali, si collegano automaticamente al tuo dispositivo.

Acquistali subito a soli 79,99 euro, invece di 149,99 euro. E se non vuoi pagare tutto subito, grazie a Unieuro puoi sfruttare le 3 rate a tasso zero su tutti gli ordini che superano i 30 euro di spesa. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.

