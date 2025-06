Samsung Galaxy G Fold: chip Snapdragon e 16 GB di RAM

Il tri-fold a cui Samsung toglierà i veli in occasione dell’evento Unpacked di luglio prossimo e che dovrebbe poi giungere sul mercato entro la fine dell’anno corrente avrà un chip e un quantitativo di memoria di tutto rispetto. Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime, il Samsung Galaxy G Fold, questo il presunto nome del dispositivo, avrà un unico processore Snapdragon di Qualcomm in tutto il mondo e ben 16 GB di RAM.

Samsung Galaxy G Fold: processore Snapdragon di Qualcomm e 16 GB di RAM

A diffondere l’indiscrezione è stato l’utente PandaFlashPro sul social network X, solitamente ritenuto piuttosto attendibile e affidabile quando si tratta di anticipazioni relative al mondo Samsung.

Da tenere tuttavia presente che non viene menzionato quale sarà di preciso il chip Snapdragon presente sul fodable. Potrebbe darsi che l’azienda riesca a fare in tempo a montare lo Snapdragon 8 Elite di seconda generazione, ma non è assolutamente da escludere l’ipotesi che debba accontetrsi di quello di prima generazione attualmente presente sulla serie Galaxy S25.

Ad ogni modo, la decisione di Samsung di utilizzare solo un processore Snapdragon non è troppo sorprendente. Il Samsung Galaxy G Fold probabilmente vedrà un rilascio molto limitato in poche regioni selezionate, presumibilmente Corea e Cina.

La fonte conferma altresì l’assenza di UDC (Under-Display Camera) nei due display interni, in favore del ben più tradizionale foto centrale, definito dalla stessa azienda sudcoreana come Infinity-O, e riferisce che lo smartphone dovrebbe rivelarsi piuttosto robuso, grazie alla presenza di un telaio in titanio e alluminio.