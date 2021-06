Samsung Galaxy M12, low cost in salsa Prime Day

Ha esordito in Italia a marzo con un prezzo più che accessibile (199,99 euro), ha visto i primi sconti nei mesi successivi, ove si è attestato attorno ai 179,99 euro, oggi crolla a 159,99 euro nonostante la sua giovane età in conseguenza delle sirene del Prime Day. Prezzo super-accessibile, insomma: il Samsung Galaxy M12 è tra gli smartphone di fascia bassa più interessanti di questa due-giorni di sconti, diventando la grande occasione sia per i più giovani che per quanti (più avanti con l'età) vogliono migliorare la propria esperienza sullo smartphone facendo leva su un display più ampio e su una batteria più generosa.

Galaxy M12, più che low cost

Il Galaxy M12 mette assieme tutto ciò e lo sconto fa il resto. Un taglio del 20% ulteriore, infatti, ha trasformato questo dispositivo in un'occasione per chiunque voglia un prodotto affidabile a cui affidare la propria vita online.

128GB di spazio disponibile (con possibilità di espansione), 6,5 pollici di display, 4GB di RAM e Quad Camera posteriore con fotocamera principale da 48MP. Tutto ciò è affidato alle performance di un chip octa core, all'autonomia garantita da una batteria da 5000 mAh e tutta la praticità del sistema operativo Android.

Molto curiosa la zigrinatura disponibile sulla scocca posteriore, dettaglio che contraddistingue il profilo dello smartphone e ne facilita l'impugnatura. Ma oggi ad interessare è soprattutto il prezzo, perché specifiche simili ad un prezzo simile sono sicuramente difficili da trovare. Ma oggi è Prime Day e tutto può succedere.