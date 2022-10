Samsung Galaxy M33: super smartphone, prezzo mini con le Offerte Prime

Samsung Galaxy M33 5G è un ottimo smartphone di qualità che garantisce prestazioni e facilità di utilizzo. Grazie alle Offerte Esclusive Prime oggi costa ancora meno. Mettilo nel carrello a soli 249 euro, invece di 339,90 euro. Si tratta di un ottimo sconto da prendere al volo.

Questo smartphone Android da 33 pollici ha un look minimal per un design di qualità. Il suo display FHD+ da 6,6 pollici regala una visione più ampia e completa dei contenuti per un risultato nitido, brillante e cristallino. Inoltre la tecnologia Super Smooth da 120Hz rende tutto fluido quando scorri le schermate.

Samsung Galaxy M33: occasione SPECIALE con le Offerte Prime

Super sconto con le Offerte Esclusive Prime grazie ad Amazon e a questa iniziativa che ti permette di acquistare il Samsung Galaxy M33 5G a soli 249 euro, invece di 339,90 euro. Ovviamente puoi anche scegliere di pagarlo in comode rate da 49,80 euro al mese, per 5 mesi a tasso zero.

Prova le quattro fotocamere potenti che garantiscono scatti indimenticabili e sempre perfetti. Anche i selfie non sono da meno grazie alla fotocamera frontale da 8MP. E con la batteria da 5000 mAh questo super smartphone Android non ti lascerà mai senza energia.

Non perdere altro tempo, questa promo potrebbe finire da un momento all’altro per sold out. Quindi acquista subito il Samsung Galaxy M33 5G a soli 249 euro, invece di 339,90 euro. Con Cofidis puoi anche pagarlo in 5 rate mensili a tasso zero.

Ti ricordiamo che per accedere a queste Offerte Esclusive devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

