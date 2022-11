Samsung Galaxy M52 è il mediogamma TOP ORA a soli 300€

Samsung Galaxy M52 5G è un ottimo mediogamma che non ti deluderà affatto. Design, potenza e affidabilità sono di casa con questo modello. Affrettati perché su Amazon lo acquisti a soli 309 euro, invece di 399 euro. Con questo ordine stai risparmiando quasi 100 euro. Davvero fantastico per questo modello dai superpoteri.

La dotazione di questa versione in offerta è spettacolare. Infatti, offre ben 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. In questo modo hai tanta velocità nell’utilizzo di applicazioni anche in multitasking e un ottimo spazio per archiviare contenuti e installare le tue app preferite. Con l’alloggiamento per una scheda MicroSD puoi espandere la memoria interna di quanto vuoi.

Il tutto spinto da un processore Octa-core molto potente che garantisce prestazioni ai massimi livelli. Insomma, il Samsung Galaxy M52 5G è un vero e proprio bolide della tecnologia. Sarai soddisfatto da tutto quello che ti permette di fare. In più, grazie all’Intelligenza Artificiale impara le tue abitudini e ti mette a disposizione fino a 4GB di RAM virtuale in più.

Samsung Galaxy M52 5G: potenza, design e affidabilità in super sconto

Con il Samsung Galaxy M52 5G hai tutto quello che vorresti in uno smartphone potente performante. Il suo spessore di soli 7,4 mm e le sue curve morbide favoriscono una presa confortevole. Inoltre, facilitano l’utilizzo anche prolungato durante il gaming e lo streaming. Acquistalo subito a soli 309 euro, invece di 399 euro.

Goditi il display Infinity-O da 6,7 pollici. I colori sono brillanti e intensi. Ricchi di dettagli, tutti i contenuti saranno così immersivi da rendere ogni cosa che fai con questo smartphone Android davvero piacevole. In più, la tecnologia Super Smooth da 120Hz assicura un’incredibile fluidità quando fai scorrere le schermate. Quindi acquista subito il Samsung Galaxy M52 5G.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.