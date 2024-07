Samsung Galaxy Ring 2 è stato svelato da un brevetto

Tra pochi giorni, Samsung toglierà finalmente i veli ai suoi nuovi foldable, in occasione dell’evento Unpacked che si terrà a Parigi il 10 luglio. Unitamente ai nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 dovrebbe essere lanciato pure il Galaxy Ring, svelato in anteprima al MWC di inizio anno. A quanto pare, però, l’azienda sta già pensando alla generazione successiva del suo smart ring. Un recente brevetto, infatti, dimostra che prossimamente potrebbe arrivare un Samsung Galaxy Ring 2.

Samsung Galaxy Ring 2: il brevetto ne svela le caratteristiche

Andando più nello specifico, nelle scorse ore è stata scovata una domanda di brevetto, depositata da Samsung a maggio 2024 presso l’USPTO, di quella che sembra una nuova versione di uno smart ring. Il brevetto fa pensare a un ipotetico Samsung Galaxy Ring 2 e rivela alcuni dettagli chiave e di design del dispositivo.

In particolare, il futuro modello di Samsung Galaxy Ring dovrebbe avere taglie comprese tra 5 e 12. Si ipotizza che ci sarà una batteria da 17 mAh per le dimensioni 5, 6 e 7. Le dimensioni più grandi, cioè 8, 9, 10 e 11, dovrebbero invece fare affidamento su una batteria da 18,5 mAh, mentre per la dimensione 12 sarebbe prevista una batteria da 22,5 mAh.

La nuova versione dello smart ring mostrata nei brevetti mostra anche uno strato esterno quadrato e un interno circolare con tutti i sensori richiesti. L’anello sembra pure essere leggermente allungato. Non è altresì da escludere che l’anello possa essere dotato di due display, con la possibilità di trasferire le informazioni da una schermata all’altra tramite la pressione di un’icon aapposita.