Samsung Galaxy S20 FE: sconto TOP e nessun difetto

Un taglio netto al prezzo, un terzo del costo gettato alle ortiche ed un'offerta inevitabilmente importante ad accompagnare il Samsung Galaxy S20 FE verso questa seconda giornata di Prime Day. Per gli appassionati del mondo Samsung è questa una delle migliori opportunità in assoluto sul ramo smartphone, dove l'S20 FE è l'unico modello di fascia alta a spostare i tagli di prezzo riservati all'utenza Prime.



Il prezzo, prima di tutto: 459 euro invece dei 669 euro di listino: il taglio del 31% significa un risparmio netto di ben 210 euro rispetto al costo necessario già soltanto poche settimane fa. Il prezzo era già sceso nei giorni scorsi, come a preparare il terreno per la discesa in campo di questo Prime Day, ma non era mai neppur lontanamente arrivato al livello raggiunto oggi: un'occasione ghiotta, insomma, che mette inevitabilmente in vetrina il Galaxy S20 FE durante queste ultime ore di Prime Day 2021.

“FE” sta per “Fan Edition“. Un modello pensato per non deludere, insomma: una mano tesa agli appassionati del mondo Samsung, per regalare loro un'esperienza a tutto tondo con le migliori tecnologie che il gruppo è in grado di riservare sui modelli di fascia alta.

Il Galaxy S20 FE si contraddistingue anzitutto per il display FHD+ Infinity-O da 6,5″ con frequenza di aggiornamento da 120 Hz supportato da una batteria da 4.500 mAh (con ricarica wireless veloce da 15W). Oltremodo valido il comparto fotografico in dotazione: “Fotocamera Principale 12MP – Fotocamera Teleobiettivo 8MP – Fotocamera Ultra-Grandangolare 12MP – Fotocamera Frontale 32MP Con Space Zoom 30X“. Il dispositivo gode di 6GB di RAM e di una memoria interna da 128GB (espandibile fino a 1TB) con il processore Qualcomm 8250 alla guida di specifiche di questo rango.

Un dispositivo senza punti deboli, insomma, a disposizione di chi vuole vivere il meglio dal proprio dispositivo Android approfittando dello sconto eccezionale che per poche ore ancora regalerà su Amazon l'S20 FE ai “fan” più veloci e scaltri nell'approfittarne.