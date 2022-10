Samsung Galaxy S22: ottimo prezzo per la versione da 256GB

Non rinunciare proprio a nulla. Scegli il miglior sconto e la versione da 256GB per l’ottimo Samsung Galaxy S22. Pensa, oggi lo acquisti a soli 689,99 euro, invece di 929 euro. Prezzo BOMBA da cogliere subito al volo per un top di gamma eccezionale.

Con Amazon puoi anche decidere di pagare in comode rate direttamente al check out con Cofidis. Inoltre, spedizione e reso sono sempre gratuiti, ma solo per i clienti Prime. Perciò, iscriviti subito e attiva la prova gratuita di 30 giorni.

Goditi il display Dynamic AMOLED 2X. Scoprirai ogni minimo dettaglio e particolare dei contenuti riprodotti sullo schermo. I colori sono spettacolari e la luminosità è potente per garantirti una migliore visione, anche sotto la luce diretta del sole.

Samsung Galaxy S22 256GB: tanta memoria interna e un sacco di sconto

Con Amazon hai la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S22 256GB a soli 689,99 euro, invece di 929 euro. Un’ottima occasione super golosa se stavi facendo il filo a questo portentoso smartphone Android dalle caratteristiche eccezionali.

Sfrutta tutta la sua potenza grazie al chip da 4nm che ti regala un’esperienza ottimizzata. Tra l’altro, la batteria ora dura di più, accompagnandoti per tutta la giornata. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale è lo smartphone stesso a ottimizzare i consumi senza rinunciare alla velocità del 5G.

Scegli il meglio per te e per la persona che ami. Vai su Amazon e acquista il Samsung Galaxy S22 256GB a soli 689,99 euro, invece di 929 euro. Scegli di pagarlo a rate con Cofidis al momento del check out, così la migliore tecnologia è per tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.