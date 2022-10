Samsung Galaxy S22 Ultra: prezzo in down con le Offerte Esclusive Prime

Con le Offerte Esclusive Prime oggi fai l’affare del giorno. Esaudisci un tuo sogno e acquista subito il Samsung Galaxy S22 Ultra a soli 1299 euro, invece di 1489 euro. Con questo acquisto risparmi ben 190 euro e stiamo parlando del top di gamma di Samsung.

Un’offerta pazzesca da non lasciarsi scappare. Falla tua prima che le scorte finiscano in sold out. Tra l’altro la versione in promozione è quella che offre 12GB di RAM, per volare con qualsiasi app e giochi anche più pesanti e impegnativi, e 512GB di memoria interna, per installare tutto ciò che vuoi e archiviare foto e video.

Samsung Galaxy S22 Ultra: ottieni tanto a un prezzo bassissimo

Se stai scegliendo il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è perché non vuoi accontentarti di un semplice smartphone. Cerchi il meglio e con le migliori condizioni di sempre: 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Tutto questo e tanto altro a soli 1299 euro, invece di 1489 euro. Pagalo a rate tasso zero con Cofidis direttamente al check out.

Con il suo display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X tutto è ancora più realistico. Inoltre, grazie alla S Pen inclusa potrai trasformarlo in un praticissimo foglio digitale. Perciò non perderti questa super offerta. Acquista il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G a soli 1299 euro, invece di 1489 euro.

Ti ricordiamo che per accedere a queste Offerte Esclusive devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.