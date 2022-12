Samsung Galaxy S22 Ultra: prezzo più BASSO del Black Friday

Amazon è riuscito ancora una volta a sorprenderci con un’offerta incredibile e vantaggiosa. In questo momento acquisti il Samsung Galaxy S22 Ultra a soli 879 euro, invece di 1279 euro. Si tratta di un prezzo ancora più basso del Black Friday. Un’occasione speciale per questo smartphone top di gamma con S Pen integrata e ottime funzionalità. Adesso sì che è un vero e proprio best buy.

Approfitta dell’occasione e non preoccuparti di pagare subito. Infatti, grazie a Cofidis, su Amazon è anche possibile decidere di finanziare questo acquisto in 5 rate a tasso zero da soli 73,25 euro al mese. In questo modo acquisti subito e paghi un po’ alla volta. Inoltre, la consegna è prevista prima di Natale. Buone notizie quindi per chi sta pensando di fare o di farsi un regalo per tempo.

Samsung Galaxy S22 Ultra: top di gamma ora al giusto prezzo

Risparmia 400 euro acquistando il Samsung Galaxy S22 Ultra su Amazon a soli 879 euro. Questo bolide della tecnologia ha molto da offrirti in termini di prestazioni. Il suo chip da 4 nm è ultra veloce garantendo velocità e potenza senza pari. L’esperienza di gioco sarà ottimizzata perfezionando l’utilizzo anche intensivo. Sotto pressione non perde un colpo dimostrandosi efficiente.

Il suo display Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster è uno spettacolo. I riflessi sullo schermo saranno un lontano ricordo. E con un refresh rate adattivo da 120Hz, che si regola automaticamente in base a quello che stai visualizzando, sarai immerso in qualsiasi contenuto. Scatta foto perfette in tutte le condizioni. Questo è il futuro e ti costa solo 879 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.