Samsung Galaxy S23 è già DISPONIBILE su Amazon con quattro promo

L’evento Samsung Unpacked ci ha inevitabilmente restituito quello che tutti ci aspettavamo: la presentazione della nuova linea di smartphone Samsung Galaxy S23.

Sono tre i modelli disponibili, base, Plus e Ultra, e per maggiori informazioni ti invitiamo a consultare il nostro approfondimento dedicato. Qui ci occupiamo soltanto di segnalarti che gli smartphone, che tu ci creda o no, sono già disponibili per l’acquisto su Amazon con consegna immediata. Trovi tutti i dettagli di seguito.

Samsung Galaxy S23: acquistalo ADESSO su Amazon

Questi tutti i modelli disponibili per l’acquisto su Amazon:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

E non finisce qui perché contestualmente al lancio sono attive quattro differenti promozioni: Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi, un cashback di massimo 180 euro, la possibilità di pagare in 5, 12 o 24 rate con Cofidis e la chance di ricevere un valore fino a 700 euro per il tuo usato. Non ti rimane che consultare la scheda prodotto del modello che ti interessa per tutti i dettagli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.