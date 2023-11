Samsung Galaxy S23+: CROLLA il PREZZO con il Black Friday

Ottimo risparmio su Amazon acquistando il Samsung Galaxy S23+! Questo grazie alla settimana del Black Friday iniziata proprio dalla mezzanotte di oggi. Approfitta subito di questa incredibile offerta. Il top di gamma Samsung è tuo a soli 919 euro, invece di 1349 euro. Un vero e proprio risparmio visto che il prezzo è crollato di ben 430 euro. E se sei un cliente Prime hai anche inclusa nella promozione la consegna gratuita e la possibilità, quando disponibile, del pagamento a rate tasso zero.

Samsung Galaxy S23+: l’affare è fatto su Amazon

Fai l’affare del giorno con il Samsung Galaxy S23+ su Amazon per la settimana del Black Friday. Con 512GB hai tutto lo spazio necessario per installare app, giochi e archiviare tutti i tuoi contenuti multimediali. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici è eccezionale. La sua tecnologia assicura colori vivaci e dettagli sempre nitidi, anche sotto la luce diretta del sole. Con la fotocamera da 50MP ottieni scatti sempre perfetti, anche al buio.

Mettilo ora in carrello a soli 919 euro, invece di 1249 euro. Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.