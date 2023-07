Samsung Galaxy S23 Ultra a 580 euro in meno dopo il Prime Day

Se hai resistito alla tentazione di acquistare uno smartphone nuovo di zecca durante il Prime Day attendendo qualche altra promozione imperdibile, sappi che oltre al Samsung Galaxy S23 da 128 GB in sconto puoi trovare su eBay anche il modello Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 GB in promozione, per l’esattezza a 580 euro in meno. Anche dopo la grande giornata di sconti proposta da Amazon, quindi, esistono tagli di prezzo degni di nota, e questo potrebbe fare proprio al caso tuo.

Samsung Galaxy S23 Ultra è a un prezzo imperdibile su eBay

Il gigante dell’e-commerce riporta una promozione proposta da un rivenditore italiano con il 99,2% dei feedback positivi su quasi 83.000 recensioni, riguardante il modello Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 GB di spazio di archiviazione, 8 GB di RAM e nella colorazione Black, naturalmente con S Pen inclusa e custodita nello slot apposito. Il pannello è un Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici con refresh rate massimo di 120Hz e risoluzione pari a 1440 x 3088 pixel, mentre lato fotocamera figurano una lente anteriore da 12 MP e quad-camera posteriore (200 MP + 12 MP ultra-wide + doppio tele da 10 MP).

Il cuore pulsante è il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 top di gamma, accompagnato poi dalla batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida per rimanere sempre attivo durante la giornata e resistere anche al multitasking. Insomma, si tratta di uno smartphone perfetto per ogni caso d’uso – gaming, ufficio o visione di film e serie TV – il cui prezzo è finalmente davvero accessibile.

Al posto di 1.479,99 euro, infatti, si possono spendere per un periodo di tempo limitato “appena” 899,99 euro per aggiudicarsi Samsung Galaxy S23 Ultra. Il risparmio di 580 euro, ovvero del 39%, è davvero difficile da evitare! La spedizione è gratuita e il pagamento, ricordiamo, va effettuato con carta di credito o PayPal.

