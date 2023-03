Samsung Galaxy S23 Ultra: che prezzo su Amazon

Corri su Amazon e acquista subito il Samsung Galaxy S23 Ultra all’incredibile sconto del 22%. Si tratta di un’offerta imperdibile che promuove questo recentissimo top di gamma con un ribasso estremo. Se stavi aspettando il momento giusto per portartelo a casa non perdere altro tempo perché sta andando a ruba. Pagalo a rate tasso zero con Cofidis.

Con caricatore incluso, troverai nella confezione anche la praticissima S Pen che trasforma il suo display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici in uno spettacolare foglio di carta digitale. Naviga tra le varie app, prendi appunti, disegna, sottolinea e seleziona. Grazie a questa penna digitale puoi fare tutto e quando non ti serve la riponi nella scocca dello smartphone.

Samsung Galaxy S23 Ultra: lo smartphone definitivo è tra noi

Dotato di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, il Samsung Galaxy S23 Ultra a soli 1150 euro, invece di 1479 euro, è un vero regalo. Dotato di una fotocamera principale da 200MP farai foto e video spettacolari in qualunque momento e in qualsiasi condizione ambientale. Tutto sotto l’attenta guida del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy.

Mettilo subito nel carrello al 22% di sconto. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.