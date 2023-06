Samsung Galaxy S23 riceve update ricco di novità per la fotocamera

In attesa di Android 14 su Samsung Galaxy S23, che sembra oramai molto vicino al lancio, gli utenti in possesso di uno smartphone appartenente a tale gamma possono scaricare l’ultimo aggiornamento di sicurezza di giugno 2023. Normalmente si tratterebbe di un update da poco ma, in questa occasione specifica, le novità sono sostanziali: la società sudcoreana ha infatti apportato importanti miglioramenti alla fotocamera e all’interfaccia utente One UI. Vediamo in che modo è intervenuta Samsung.

Samsung Galaxy S23 riceve l’update di giugno

Come riportato dagli attenti colleghi di SamMobile, la serie Galaxy S23 ha finalmente iniziato a ricevere l’atteso aggiornamento software del mese di giugno 2023. Noto altrimenti con il codice firmware S91xBXXU2AWF1, pesa circa 2,2 GB ed è attualmente disponibile in Indonesia, Malesia, Tailandia e Filippine. Il debutto in Europa, ergo anche in Italia, dovrebbe avvenire comunque in questi giorni.

Il changelog ufficiale non comprende voci particolari, ma Samsung ha effettivamente apportato alcune modifiche notevoli al comparto fotocamera. A confermarlo sono gli stessi utenti, e le novità sono le seguenti:

Disponibile l’opzione di zoom 2x nella modalità Ritratto

Risolto problema autofocus fotocamera

L’elaborazione della modalità notturna della fotocamera è leggermente diversa rispetto a prima

Le animazioni e le transizioni dell’interfaccia utente sono ora più fluide

Sottili miglioramenti nel feedback tattile

L’update può essere scaricato seguendo il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa, sembra se risulta effettivamente disponibile per il download. L’installazione avviene poi automaticamente e richiederà un semplice riavvio per applicare tutte le modifiche del caso.