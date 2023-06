Android 14 arriverà tra poco su Samsung Galaxy S23

A inizio maggio 2023 in rete si è iniziato a discutere in merito all’arrivo di Android 14 su smartphone Samsung, potenzialmente anticipato dal colosso sudcoreano al fine di garantire ai suoi clienti la migliore esperienza del robottino verde su ogni device supportato il prima possibile. A oggi ancora non vi sono informazioni relative all’approdo stabile del sistema operativo ma, nel frattempo, l’avvicinamento della beta di One UI 6 è evidente. Ecco quando potrebbe arrivare sulla gamma Samsung Galaxy S23.

Android 14 arriva a breve su Galaxy S23?

Stando a quanto diffuso dal leaker dohyun854 su Twitter, come potete leggere dal tweet sottostante, One UI 6 potrebbe giungere nella sua prima Beta per l’intera linea Samsung Galaxy S23 a metà giugno, per poi debuttare stabilmente nel mese di ottobre 2023 con l’iterazione stabile definitiva.

One UI 6(Android 14) Beta for Galaxy S23 Series is expected to be available in mid-July if fast. The stabled version will be available in October. (Source: 란즈크) — Dohyun Kim (@dohyun854) June 4, 2023

Si tratta di tempistiche eccellenti per gli aggiornamenti di sistema Android. Normalmente gli smartphone Google Pixel sono i primi a ricevere tali update e a ottenere un numero più elevato di patch di sicurezza – o d’emergenza -, ma l’azienda asiatica sta davvero facendo del suo meglio per spodestare la Grande G dal trono del suo stesso sistema operativo.

Con tutte le novità in arrivo su smartphone grazie ad Android 14, dalla migliore gestione delle app in background alla registrazione parziale dello schermo per l’attività delle applicazioni, Samsung non sembra avere intenzione di far perdere tempo agli utenti: prima arrivano sui loro dispositivi, meglio è.

I primi a godere dell’update saranno indubbiamente Samsung Galaxy S23 e i pieghevoli di ultima generazione Z Fold 4 e Z Flip 4. Dopodiché, Samsung sicuramente spingerà per un rilascio rapido su altri device di fascia alta e, infine, di fascia media per la gamma Galaxy A, sempre tra ottobre e novembre 2023.