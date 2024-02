Samsung Galaxy S24: display con colori più spenti

I nuovi Samsung Galaxy S24 hanno fatto capolino sul mercato da qualche settimana a questa parte e la soddisfazione degli utenti che hanno deciso di effettuarne l’acquisto è decisamente alta. Non mancano però anche le critiche e infatti alcuni hanno notato un cambiamento decisamente singolare rispetto ai modelli pregressi: il display mostri colori meno vivaci.

Samsung Galaxy S24: display con colori più precisi e confortevoli

Non si tratterebbe però di un bug o di un problema tecnico, bensì di una modifica voluta. Interpellata dal sito informativo Teknofilo, l’azienda sudcoreana che ha confermato l’introduzione del cambiamento in questione.

Samsung asserisce che i profili di colore del display del top di gamma S24 Ultra, ma anche dei modelli minori S24 Plus e S24, sono stati regolati per essere più precisi e confortevoli alla vista. Sono state apportate alcune modifiche alla tecnologia del display per offrire un’esperienza di visione più naturale, pertanto gli utenti potrebbero notare differenze nella profondità del colore rispetto ai dispositivi precedenti.

Ad ogni modo, prima di apprendere che la modifica fosse intenzionale, diversi utenti hanno contattato l’assistenza clienti e a quanto pare un dipendente Samsung avrebbe riferito che l’azienda potrebbe intervenire su questo aspetto con un aggiornamento.

Le due dichiarazioni date andrebbero quindi in contraddizione tra di loro, ma certamente quella fornita direttamente da Samsung dopo essere stata interpellata da Teknofilo sembra essere la tesi più probabile, visto e considerato che proviene da un portavoce e non dal supporto tecnico che talvolta può essere poco aggiornato in merito alle effettive intenzioni dell’azienda.