Samsung Galaxy S24+: grande display SCONTO GIGANTE su eBay

Il vantaggio di acquistare un Samsung Galaxy S24+ è il display, più grande del suo fratello minore. Così puoi goderti i tuoi contenuti preferiti al meglio, senza rimpiangere lo schermo di un tablet quando sei in viaggio e vuoi guardare la tua serie TV preferita. Acquistalo ora con uno sconto gigante!

Questa super incredibile offerta la trovi solamente su eBay. Approfittane immediatamente, prima che anche gli ultimi pezzi finiscano. Con disponibilità limitata il sold out è molto vicino. Ecco perché devi essere veloce. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Samsung Galaxy S24+: grande display, tanta potenza

Il Samsung Galaxy S24+ è la scelta perfetta se cerchi un telefono con ampio display e prestazioni elevate. Oggi è in offerta folle su eBay! La versione in vendita è quella da 12GB di RAM, per una fluidità e un multitasking esagerati, e da 512GB di ROM, per tanto spazio di archiviazione.

Il display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici è semplicemente pazzesco. I colori sono incredibilmente vivi e i dettagli perfetti. Con una frequenza massima di aggiornamento a 120Hz ogni immagine è estremamente fluida sia nella normale navigazione che con giochi processocentrici.

La tripla fotocamera è una bomba. Scatta foto splendide sia di giorno che di notte con la stessa qualità e nitidezza. La batteria da 4900 mAh assicura ampia autonomia. Infine, con la Galaxy IA hai uno smartphone intelligente tra le mani. Acquistalo ora in offerta speciale su eBay!