Samsung Galaxy S24 in sconto: oggi è l'ultimo giorno

Rimangono solo poche ore per approfittare della promozione di lancio dello store ufficiale Samsung che offre, a chi vuol acquistare uno dei nuovi smartphone della gamma Galaxy S24, condizioni molto vantaggiose. Un esempio? Il modello Ultra con pennino in dotazione, nella sua versione da 512 GB, può essere tuo allo stesso prezzo del 256 GB oppure la versione da 1 TB allo stesso prezzo del 512 GB.

Ultima occasione per lo sconto su Samsung Galaxy S24

Analogamente, ci sono sconti anche su Galaxy S24 e Galaxy S24+, sempre grazie all’iniziativa del marchio che raddoppia la memoria interna mantenendo inalterata la spesa. Un bel regalo, che tornerà utile per archiviare applicazioni, file e contenuti multimediali senza preoccupazioni.

Non è tutto: effettuando l’acquisto sullo store ufficiale è possibile scegliere alcune colorazioni esclusive come quelle visibili qui sotto: sono Sapphire blue, Jade Green e Sandstone Orange, non in vendita attraverso altri canali.

Ancora, Samsung offre la supervalutazione dell’usato, permettendo di ridurre fino a 829 euro il prezzo del modello di punta Galaxy S24 Ultra con un usato in ottime condizioni.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche e le funzionalità integrate dalla nuova gamma, rimandiamo all’articolo di presentazione che abbiamo pubblicato su queste pagine dopo aver avuto l’occasione di toccare con mano in anteprima gli smartphone. Le caratteristiche sono da top di gamma assoluto e, in questa generazione, tutto ruota intorno alle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Il consiglio per gli interessati è dunque quello di approfittare della promozione e acquistare uno dei nuovi Samsung Galaxy S24 in forte sconto. Rimangono poche ore per farlo, direttamente dalle pagine dello store ufficiale, scegliendo il modello, la colorazione e la configurazione preferita. Ultimo, ma non meno importante benefit, solo fino a oggi sono inclusi 12 mesi di protezione Samsung Care+ che copre anche i danni accidentali.

