Samsung Galaxy S24: scorciatoia per la fotocamera di Instagram

A quanto pare, il Samsung Galaxy S24, che dovrebbe essere presentato all’inizio del prossimo anno ormai alle porte, andrà a caratterizzarsi non solo per la presenza di tanta AI generativa, ma anche per quella di una scorciatoia alla fotocamera di Instagram direttamente nella schermata di blocco del dispositivo.

Samsung Galaxy S24: scorciatoia per Instagram a portata di lock screen

Lo si apprende dalle anticipazioni fornite nelle scorse ore dall’insider italiano Alessandro Paluzzi, il quale ha pubblicato su X la notizia, con tanto di screenshot dimostrativo al seguito, che Instagram avrebbe per l’appunto dato il via libera al colosso sudcoreano per offrire agli utenti la possibilità di inserire direttamente nella lock screen del suo prossimo smartphone una scorciatoia alla fotocamera della celebre app di condivisione foto.

#Instagram is working on letting #Samsung #GalaxyS24 users add the shortcut for the Instagram Camera to the lock screen 👀 pic.twitter.com/vlG2uucXn0 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 15, 2023

Agli utenti verrebbe in tal modo concessa l’opportunità di assegnare a uno dei tasti rapidi della lock screen un collegamento di blocco diretto all’interfaccia della fotocamera di Instagram, in maniera tale da poter creare rapidamente dei contenuti, senza dover necessariamente andare ad aprire preventivamente l’app.

L’idea è sicuramente molto interessante, ma al momento non è ancora molto chiaro come funzionerà, di preciso. Presumibilmente, però, il grande vantaggio potrebbe essere quello di riuscire a sfruttare la funzionalità senza dover sbloccare completamente e preventivamente lo smartphone.

Ad ogni buon conto, questo non sarebbe il primo accordo tra Samsung e Instagram: diversi anni fa, infatti, sulla serie Galaxy S10, l’app Fotocamera di Samsung aveva una “modalità Instagram” che consentiva agli utenti di caricare storie direttamente dall’app fotocamera nativa del dispositivo.