Samsung Galaxy S24: specifiche e prezzi ufficiali

Samsung ha annunciato i nuovi Galaxy S24 durante l’evento Unpacked di San Jose. Come per la generazione precedente sono disponibili tre modelli in varie colorazioni. Il produttore ha aggiornato i componenti hardware, ma la vera novità è rappresentata dalle funzionalità che sfruttano il modello di intelligenza artificiale generativa (Gauss), indicate complessivamente con Galaxy IA. Gli smartphone possono essere già ordinati (le spedizioni inizieranno il 24 gennaio).

Galaxy S24 Series: specifiche e prezzi

Il modello di punta è ovviamente Galaxy S24 Ultra. Lo smartphone ha telaio in titanio e uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB di RAM e 256/512 GB o 1 TB di storage.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 200, 50, 12 e 10 megapixel (standard, teleobiettivo con zoom ottico 5x, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45 Watt (l’alimentatore non è incluso nella confezione), wireless e wireless inversa.

Il Galaxy S24+ ha invece uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Exynos 2400, 12 GB di RAM, 256/512 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 12 e 10 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, batteria da 4.900 mAh con ricarica rapida da 45 Watt, wireless e wireless inversa.

Infine, il Galaxy S24 ha uno uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Exynos 2400, 8 GB di RAM, 256/512 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 12 e 10 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 25 Watt, wireless e wireless inversa.

Sui tre smartphone è installato Android 14 con interfaccia One UI 6.1. Samsung garantisce 7 aggiornamenti per il sistema operativo (quindi fino ad Android 21) e patch di sicurezza per 7 anni. Questi sono i prezzi per il mercato italiano: