Samsung Galaxy S24 Ultra: le presunte foto reali

Il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra verrà annunciato all’inizio del prossimo anno unitamente al resto della gamma, o almeno così dovrebbe essere in base alle più recenti indiscrezioni, ma nelle scorse ore hanno già iniziato a circolare online quelle che sarebbero le sue prime foto reali.

Samsung Galaxy S24 Ultra: le prime foto reali

Infatti, sono da poco state pubblicate su X alcuni scatti di quello che dovrebbe essere il Samsung Galaxy S24 Ultra in tutto il suo splendore, non di un dummy, sia ben chiaro, ma del vero flagship che il colosso sudcoreano intende svelare tra non molte settimane.

Le foto, visibili di seguito, mostrano un device con un pannello posteriore e uno schermo totalmente piatti. Inoltre, in perfetta linea con il predecessore, il nuovo modello in arrivo presenta ritagli individuali per le fotocamere sul pannello posteriore e una forma squadrata.

Il telaio metallico del nuovo smartphone Samsung ha poi bordi leggermente arrotondati, ma quello superiore e inferiore sono ancora una volta piatti. Sul lato destro è presente il pulsante di accensione e il bilanciere del volume, unitamente all’antenna per le reti 5G mmWave.

Sebbene per quel che concerne il design le novità siano poche, si prevede che la gamma Galaxy S24 venga proposta al pubblico come la prima famiglia di smartphone con in dote l’intelligenza artificiale generativa di Samsung. Inoltre, dovrebbe tornare il chip Exynos sviluppato da Samsung stessa, ma non sulla variante Ultra, sulla quale, invece, ci sarà in tutto il mondo solo Snapdragon 8 Gen 3, anche per quest’anno in edizione speciale “for Galaxy”.