Samsung Galaxy S25: colorazione blu e standard Qi2

I nuovi Samsung Galaxy S25 saranno presentati ufficialmente il 22 gennaio, in occasione dell’evento Unpacked dedicato. Nel mentre, però, sono state diffuse alcune immagini che consentono di farsi un’idea abbastanza precisa di quelle che saranno le caratteristiche dei futuri device. Nelle scorse ore, infatti, sono state pubblicate online dei render che mostrato il Galaxy S25 e il Galaxy S25 Ultra nella colorazione blu.

Samsung Galaxy S25: colorazione blu e supportato allo standard Qi2

Andando più in dettaglio, i render, visibili in alto, mostrano due colorazioni blu simili, ma che i realtà sono diverse tra loro: quella del Galaxy S25, a sinistra, è più scura e dovrebbe essere denominata Icy Blue, mentre quella del Galaxy S25 Ultra, a destra, è più chiara e dovrebbe essere chiamata Titanium Silver Blue.

Entrambe le varianti sono racchiuse da una cover Spigen Crystal Flex. Un dettaglio interessante presente sulle cover è sicuramente l’anello bianco colorato sul retro, il che costituisce un’indicazione esplicita del fatto che, come anticipato da alcuni rumor dei giorni passati, la serie Galaxy S25 adotterà lo standard Qi2 per la ricarica magnetica.

Da sottolineare che il design degli smartphone che appare in questi render non è una ricostruzione completamente attendibile, motivo per cui sino a quando i dispositivi non saranno annunciati direttamente da Samsung è bene prendere con le pinze, come si suol dire, tutte le indiscrezioni circolanti. Ad ogni buon conto, per conoscere tutti i dettagli dei nuovi smartphone top di gamma della sudcoreana non sarà necessario attendere ancora molto a lungo.