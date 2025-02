Samsung Galaxy S25 Edge: camera di vapore più grande

A gennaio scorso, Samsung ha tolto i veli ai suoi nuovi smartphone top di gamma Galaxy S25. A far parte della schiera vi è anche il Samsung Galaxy S25 Edge, che però non è stato ancora presentato ufficialmente. La sudcoreana, infatti, non ha dettagliato le caratteristiche dell’inedito dispositivo, cosa che provvederà a fare al momento del lancio effettivo. Nel mentre, però, circolano varie indiscrezioni ad esso relative, l’ultima delle quali fa riferimento al fatto che dovrebbe disporre di una camera di vapore più grande rispetto al modello base della gamma.

Samsung Galaxy S25 Edge: camera di vapore più ampia, ma più sottile

A riferire la notizia è stato il leaker PandaFlashPro con un post su X. In confronto a quella adoperata sul Galaxy S25 in variante base, la camera di vapore del Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe essere più grande, ma al tempo stesso pure più sottile, sebbene non siano state fornite informazioni esatte in merito alle dimensioni.

In questo modo, andrebbe a crearsi una compensazione, senza contare la possibilità di dissipare il calore in maniera uniforme sfruttando una superficie maggiore. Infatti, in virtù dell’estrema sottigliezza del dispositivo, Samsung dovrebbe apportare modifiche nell’area in questione per raffreddare tutti i componenti in modo corretto ed efficace. Una camera di vapore più grande può compensare la sua mancanza di spessore diffondendo ampiamente il calore, ma resta da vedere come andranno i vari inevitabili test prima di fornire un verdetto imparziale.

Una camera di vapore più sottile potrebbe altresì essere il motivo per cui il Samsung Galaxy S25 Edge è il dispositivo più leggero di tutta la nuova serie degli smartphone top di gamma dell’azienda.