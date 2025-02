Samsung Galaxy S25 Edge: pannello posteriore in ceramica

Da quando sono stati tolti i veli al Samsung Galaxy S25 Edge in occasione dell’evento Unpacked di gennaio scorso, sono circolate numerose informazioni in merito al device e alle sue specifiche. Per il momento, però, manca ancora la conferma ufficiale di Samsung riguardo molte delle peculiarità del device. L’azienda, infatti, non ha ancora lanciato sul mercato lo smartphone e la maggior parte delle sue caratteristiche restano al momento celate. Nel mentre, comunque, stanno circolando svariate indiscrezioni, l’ultima delle quali riguarda il pannello posteriore.

Samsung Galaxy S25 Edge: niente vetro per il pannello posteriore

Andando più nel dettaglio, secondo gli ultimi rumors, il pannello posteriore del Samsung Galaxy S25 Edge non sarà in vetro. Il colosso sudcoreano, infatti, dovrebbe introdurre un pannello posteriore in ceramica, mantenendo il telaio in alluminio tutt’intorno.

Non è però ancora chiaro se il dispositivo sarà caratterizzato da un pannello posteriore interamente in ceramica o da una miscela di vetro fuso con ceramica. Indipendentemente da ciò, sembra essere diverso dagli altri smartphone della serie Galaxy S25 che dispongono di protezione Gorilla Glass Victus 2.

Da tenere presente che Samsung potrebbe decidere di svelare definitivamente il Galaxy S25 Edge durante l’evento MWC 2025 che si terrà a marzo, come fatto per il Galaxy Ring l’anno scorso. Si ipotizza che lo smartphone vada a collocarsi tra il Galaxy S25 Plus e il Galaxy S25 Ultra. Resta tuttavia da vedere se il modello Plus continuerà ad essere presente anche l’anno prossimo o se verrà gradualmente eliminato dopo il lancio del modello Edge.