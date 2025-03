Samsung Galaxy S25 Edge: prezzo definito

Ci sono buone notizie per tutti coloro che stanno considerando l’acquisto del tanto chiacchierato Samsung Galaxy S25 Edge, che dovrebbe essere lanciato ufficialmente a breve. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, Samsung avrebbe finalizzato il prezzo del dispositivo e costerà solo leggermente in più del Galaxy S25+.

Samsung Galaxy S25 Edge: prezzo base di 1.500.000 KRW

Andando maggiormente in dettaglio, in base a quanto riferito dalla testata FFNews, Samsung avrebbe definito il prezzo finale dello smartphone e in Corea del Sud la cifra scelta sarà pari a 1.500.000 KRW per il modello base da 256 GB e 1.630.000 KRW per la variante da 512 GB, vale a dire circa 1.030 dollari per il modello base e 1.120 dollari per l’opzione di archiviazione più elevata.

Vi è però da mettere in conto che è molto probabile che i prezzi segnalati non saranno convertiti direttamente in dollari e altre valute. Per avere un’immagine migliore della strategia di prezzo di Samsung, è possibile guardare il costo del resto della serie Galaxy S25 in Corea del Sud. Il Galaxy S25 Ultra costa poco meno di 1.700.000 KRW e viene venduto a 1.299 dollari negli Stati Uniti, il Galaxy S25+ costa 1.353.000 KRW e viene venduto a 999 dollari, mentre il Galaxy S25 costa 1.115.000 KRW ed è commercializzato 799 dollari.

È quindi lecito aspettarsi che l’azienda valuterà il Samsung Galaxy S25 Edge intorno a 1.099 dollari o 1.199 dollari negli Stati Uniti, andandosi a collocare tra il Galaxy S25+ e il Galaxy S25 Ultra.

Unitamente alle informazioni in questione, nel report viene altresì sottolineato che Samsung sta producendo solo 40.000 unità per la fase di vendita iniziale, con vendite previste esclusivamente nei mercati principali, come gli Stati Uniti e la Corea, con altri a seguire.