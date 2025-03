Samsung Galaxy S25 Edge: stesso spessore del modello Ultra

Ormai al lancio del Samsung Galaxy S25 Edge non dovrebbe mancare molto, visto e considerato che si ritiene che Samsung abbia programmato il tutto per il prossimo 16 aprile, ma nel mentre continuano a venire diffusi interessanti dettagli sulle caratteristiche del dispositivo che il colosso sudcoreano non ha ancora svelato ufficialmente. Proprio a tal riguardo, nelle scorse ore è emerso che lo spessore del dispositivo sarà come quello del modello Ultra, il che significa che le cornici saranno più strette del modello Plus.

Samsung Galaxy S25 Edge: spessore uguale al Galaxy S25 Ultra

A informare della cosa è stato il leaker Ice Universe, generalmente considerando abbastanza attendibile, in special modo quando si tratta di anticipazioni relative al mondo Samsung, con un post su X corredato da un render ritenuto accurato, visibile mediante il link in fonte.

A suo dire, dunque, la dimensione dello schermo del dispositivo sarà di 6,656 pollici e le cornici saranno simile a quella del Galaxy S25 Ultra, che, per la cronaca, sono piuttosto sottili. Come anticipato, ciò significa altresì che le cornici del Samsung Galaxy S25 Edge saranno più strette di quelle del Galaxy S25+.

Da tenere presente che mentre il Samsung Galaxy S25 Edge presenterà un profilo più sottile, una fotocamera principale da 200 MP, una cornice stretta, un pannello posteriore aceramico e un peso leggermente inferiore, il tutto per un presunto prezzo di partenza di 999 dollari, il Galaxy S25+ sarà un po’ più ingombrante, con una cornice relativamente più spessa e una fotocamera principale da 50 MP, alla medesima cifra.