Samsung Galaxy S25: gli anelli della fotocamera si staccano

Uno dei principali cambiamenti dei Samsung Galaxy S25 rispetto a quanto proposto in precedenza è il nuovo design dell’anello della fotocamera posteriore. Le pregresse generazioni degli smartphone di casa Samsung, infatti, presentavano un sottile anello argentato attorno alle fotocamere, mentre i nuovi modelli hanno anelli più spessi e scanalati. A quanto pare, però, la sudcoreana non ha fatto un lavoro ineccepibile, almeno non in base alle più recenti segnalazioni.

Samsung Galaxy S25: problemi con gli anelli della fotocamera

Andando maggiormente in dettaglio, l’utente @parthosarathi_b sul social network X segnala che sul suo Galaxy S25 Ultra l’anello di una delle fotocamere si è staccato senza alcun danno fisico al dispositivo. A seguito della segnalazione in questione, altri utenti hanno asserito di essersi ritrovati ad avere a che fare con il medesimo problema.

Anche quando l’utente si è recato al centro assistenza, le cose non sono andate bene. Secondo quanto riferito, il centro assistenza non aveva anelli di ricambio per risolvere e ha ordinato quelli sostitutivi, per cui dovrà aspettare che arrivino e recarsi nuovamente sul posto per risolvere.

Di certo non è propriamente uno senario che ci si immagina quando viene effettuato l’acquisto di uno smartphone di fascia alta, fermo restando che cose del genere non dovrebbero verificarsi neppure con i device appartenenti alle fasce più basse del mercato.

In base a quanto appreso sino a questo momento, gli anelli su tutte le altre fotocamere sono saldamente agganciati, per cui non pare essere un problema di ingegneria, quanto una carenza nel controllo di qualità.