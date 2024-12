Samsung Galaxy S25 Plus e Ultra: i rendering della parte frontale

Nelle scorse ore, sono emersi online alcuni rendering delle versioni Plus e Ultra del Samsung Galaxy S25. Sono stati diffusi su X dal leaker Evan Blass, solitamente considerato piuttosto affidabile quando si tratta di dispositivi a marchio Samsung. Le immagini, visibili insieme in alto, evidenziano la parte anteriore di entrambi gli smartphone.

Samsung Galaxy S25: i rendering della parte frontale delle versioni Plus e Ultra

Osservando i rendering, vengono confermate tutte le precedenti voci riguardo il design. Il Galaxy S25 Plus ha un design simile al Galaxy S24 Plus e ha cornici più sottili tutt’intorno, mentre il Galaxy S25 Ultra presenta angoli rotondi e le cornici sembrano essere state tagliate ancora di più rispetto al modello di quest’anno, inoltre il dispositivo sfoggia un display piatto.

Da tenere presente che negli ultimi giorni sono stati diffusi anche i presunti dettagli riguardo l’evento Galaxy Unpacked, suggerendo che Samsung potrebbe tenerlo a San Jose, in California (USA), il 22 gennaio 2025. Le informazioni sono state supportate da un teaser promozionale dell’evento che è trapelato, il quale mette in evidenza quattro modelli di Galaxy S25, indicando che il colosso sudcoreano potrebbe svelare il tanto ipotizzato Galaxy S25 Slim come sorpresa.

Sempre di recente, il tipster Max Jambor ha riferito su X che un membro dello staff di Samsung che ha recentemente fatto trapelare immagini in diretta del Galaxy S25 in versione Plus è stato licenziato. Sebbene la fonte di queste informazioni rimanga poco chiara, pare che il dipendente responsabile della fuga di notizie non sia effettivamente più con il team dell’azienda.