Samsung Galaxy S25 Slim: produzione in quantità limitata

Il 22 gennaio 2025 Samsung dovrebbe tenere un nuovo evento Unpacked in occasione del quale toglierà i veli alla sua nuova gamma di smartphone Galaxy S25, più precisamente ai modelli base, Plus e Ultra. Il tanto chiacchierato Samsung Galaxy S25 Slim, invece, farà il suo debutto in un secondo momento e probabilmente anche in quantità limitate, almeno secondo un nuovo report.

Samsung Galaxy S25 Slim: 3 milioni di unità attese per il secondo trimestre del 2025

In base a quanto riferito, il colosso sudcoreano intende lanciare il Samsung Galaxy S25 Slim in via separata rispetto al resto della gamma, teoricamente nel secondo trimestre del 2025.

Inoltre, l’azienda sarebbe intenzionata a produrre solo 3 milioni di unità del modello Galaxy S25 Slim, almeno inizialmente. La mossa è probabilmente pensata per valutare le reazioni del mercato al nuovo form Factor del modello.

La decisione di rilasciare il Samsung Galaxy S25 Slim nel secondo trimestre del 2025 in quantità limitate rispecchia l’approccio adottato con il Galaxy Z Fold6 SE. In particolare, Samsung ha introdotto il Galaxy Z Fold6 SE in Corea e il Samsung W25 in Cina, che era molto più sottile del modello globale Galaxy Z Fold6. Tuttavia, rispetto alla serie di punta Galaxy S, che di solito vede una produzione annuale di 30-35 milioni di unità, i 3 milioni di unità per il Galaxy S25 Slim possono indicare un approccio conservativo.

Inoltre, il numero rappresenta soltanto un decimo del volume di produzione della serie S e il 30% dei singoli modelli come la variante Plus. Qualora però lo smartphone dovesse ottenere una risposta positiva, la sudcoreana potrebbe valutare di continuare a proporre un modello del genere nella futura gamma della serie S.