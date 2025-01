Samsung Galaxy S25 Slim: su Geekbench con Snapdragon 8 Elite

L’ultimo avvistamento su Geekbench del Samsung Galaxy S25 Slim potrebbe aver messo a tacere tutte le voci riguardo il fatto che Samsung intende usare i processori Exynos nella sua prossima serie Galaxy S25, che verrà svelata il 22 gennaio. La tanto attesa nuova variante dello smartphone è stata infatti individuata con un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Samsung Galaxy S25 Slim: punteggio single-core di 3.005 e multi-core di 6.945

Andando più nello specifico, il Samsung Galaxy S25 Slim è avvistato con il numero di modello SM-S937U, associato a quello che è stato individuato anche nel database GSMA IMEI a novembre dello scorso anno. La “U” nel numero di modello indica la variante statunitense del telefono.

Geekbench mostra il modello da 12 GB del Samsung Galaxy S25 Slim che raggiunge un punteggio single-core di 3.005 e un punteggio multi-core di 6.945.

I punteggi non sono particolarmente impressionanti e indicano che il SoC è forse leggermente meno reattivo, probabilmente perché si tratta di un’unità di pre-produzione. I punteggi dovrebbero migliorare nella variante di produzione finale, con un’adeguata ottimizzazione del software.

In precedenza è stato riferito che lo smartphone sarà dotato di un sensore della fotocamera ISOCELL HP5 da 200 MP, un ISOCELL JN5 ultrawide da 50 MP e un sensore teleobiettivo ISOCELL JN5 da 3,5 MP. Per mantenere il profilo sottile del dispositivo, Samsung avrebbe incorporato la tecnologia ALoP. Per quanto riguarda lo spessore, si dice che il device potrebbe essere sottile circa 6,6 mm.

Sotto il cofano, lo smartphone dovrebbe funzionare su One UI 7 basato su Android 15. Potrebbe essere poi dotato di una batteria tra 4.700 mAh e 5.000 mAh con supporto di ricarica wireless Qi2.