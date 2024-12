Samsung Galaxy S25 Slim: teleobiettivo con tecnologia ALoP

Con l’arrivo del nuovo anno ormai alle porte, saranno annunciati i nuovi smartphone top di gamma di casa Samsung. Tra essi, per la prima volta in assoluto, dovrebbe figurare pure il Samsung Galaxy S25 Slim, una variante della serie Samsung Galaxy S25 estremamente sottile che, nonostante ciò, pare sarà in grado di offrire una maggiore portata per lo zoom rispetto al modello Plus, grazie al nuovo teleobiettivo dell’azienda, almeno stando alle più recenti indiscrezioni.

Samsung Galaxy S25 Slim con teleobiettivo ALoP di ISOCELL

Andando più in dettaglio, secondo un nuovo report, il Samsung Galaxy S25 Slim utilizzerà il teleobiettivo All Lens on Prism (ALoP) di Samsung. Questa nuova tecnologia, progettata dal team ISOCELL, è stata svelata il mese scorso.

Il colosso sudcoreano sta progettando di mostrarlo al CES 2025 di Las Vegas, negli Stati Uniti, che si terrà il prossimo mese.

In un’intervista della scorsa settimana, Younggyu Jeong e Minook Kim di Samsung hanno spiegato come funziona un obiettivo ALoP. Tutte le lenti sono posizionate sopra un prisma periscopio. Utilizza una superficie di riflessione del prisma inclinato da 40 ̊ e un gruppo di sensori inclinati da 10 ̊.

Gli obiettivi zoom convenzionali non possono utilizzare obiettivi più larghi in quanto ciò aumenterebbe le sue dimensioni e quindi non si adatterebbe al corpo di uno smartphone. In confronto, ALoP può utilizzare obiettivi più larghi, poiché le lenti sono posizionate orizzontalmente sul corpo dello smartphone. Di conseguenza, non va ad aumentare lo spessore di uno smartphone.

Samsung ha rivelato in precedenza che il suo obiettivo ALoP presenta un’apertura F2.58 con una lunghezza focale di 80 mm. Per fare un confronto, l’obiettivo zoom piegato convenzionale del Galaxy S24 Ultra presenta un’apertura F3.4.