Samsung Galaxy S25: stessa batteria del modello attuale

Il modello base del Samsung Galaxy S25, il futuro top di gamma della sudcoreana che dovrebbe essere lanciato sul mercato all’inizio del prossimo anno, avrà un batteria con una capacità di 4.000 mAh, ovvero la stessa dell’attuale Galaxy S24.

Samsung Galaxy S25: batteria da 4.000 mAh per il modello base

L’indiscrezione è trapelata nel corso delle ultime ore e, ovviamente, proprio per la sua natura e anche in virtù del fatto che alla commercializzazione della nuova gamma di smartphone Samsung manca ancora parecchio, è da prendere con le pinze, come si suol dire.

Ad ogni modo, volendo prendere per buono effettivamente valido quanto riferito, lo smartphone siglato come SM-S931, ovvero quello che dovrebbe corrispondere al modello in questione, avrà una batteria con capacità nominale di 15,06 Wh, considerando una tensione di 3,88V si arriva ad una capacità di 3.881m Ah, approssimata a 4.000 mAh, appunto.

Il fatto che il gruppo sudcoreano sia sempre stato piuttosto conservativa nella scelta delle batterie da integrare nei suoi smartphone di punta non è però una novità. Basti pensare che il modello Ultra della gamma Galaxy S è ormai fermo da tempo a 5.000mAh. L’unica variazione concreta riguarda la versione Plus, che negli ultimi anni ha incrementato la propria capacità fino ai 4.900m Ah del modello attuale.

In merito alle altre caratteristiche, sempre attenendosi alle voci di corridoio, il Samsung Galaxy S25 dovrebbe caratterizzarsi pure per la presenza di funzioni di intelligenza artificiale, al pari di quanto già offerto, che però torneranno utili anche per l’ottimizzazione dei consumi.