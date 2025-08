Samsung Galaxy S26: batterie più grandi per Pro ed Edge

All’inizio del prossimo anno saranno annunciati i nuovi Samsung Galaxy S26 e per gli smartphone parte della gamma sono attese diverse novità. A questo proposito, è già noto che il modello Ultra potrà contare su un’autonomia bene o male invariata rispetto a quanto già proposto, mentre nelle scorse ore è emerso che il modello Pro di base e quello Edge saranno entrambi dotato di batterie più grandi.

Samsung Galaxy S26: maggiore autonomia per i modelli Pro ed Edge

Andando maggiormente in dettaglio, viene riferito che il Samsung Galaxy S26 Pro disporrà di una batteria che probabilmente avrà una capacità di 4.175 mAh, ma pubblicizzata da 4.300 mAh. In altre parole, si tratta di un aumento di 300 mAh rispetto all’attuale Galaxy S25 che ha una batteria da 4.000 mAh.

Per quel che concerne il Samsung Galaxy S26 Edge, invece, si parla di una batteria con una capacità pari a 4.200 mAh, ma pubblicizzata da 4.078 mAh, che rappresenta un aumento di 300 mAh rispetto all’attuale Galaxy S25 Edge.

Ovviamente a beneficiare in maniera particolare della cosa è il modello Edge, visto e considerato lo spessore estremamente contenuto del dispositivo che non consente incrementi considerevoli.

Ricordiamo che, in base alle voci circolate sino a questo momento, con la prossima gamma di smartphone del colosso sudcoreano il modello Edge dovrebbe andare a sostituire quello Plus. Avrà le stesse dimensioni e all’incirca lo stesso prezzo, ma la durata della batteria continuerà sicuramente ad essere un compromesso per i form factor più sottile. Il modello base, invece, dovrebbe venire rimpiazzato da un’inedito modello Pro.