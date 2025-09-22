Samsung Galaxy S26: codec per video pro come su iPhone

Con l’avvento della gamma Samsung Galaxy S26 attesa per l’inizio del prossimo anno, come di consueto, il colosso sudcoreano si sta preparando ad affrontare Apple introducendo il proprio codec di registrazione video di livello professionale.

Samsung Galaxy S26: codec APV per i video per dare filo da torcere agli iPhone

Nelle scorse ore, infatti, il leaker Ice Universe, solitamente considerato abbastanza affidabile quando si tratta di fornire anticipazioni riguardo il mondo Samsung, ha affermato che la prossima serie Galaxy S26 sarà la prima linea di smartphone a utilizzare il codec Advanced Professional Video (APV), che è stato annunciato nel 2023 e che all’inizio di quest’anno è stato integrato da Google in Android 16.

Nonostante offrano molte funzionalità di registrazione video di fascia alta, come ad esempio il supporto HDR10, gli smartphone Samsung sono stati a lungo indietro rispetto agli iPhone perché mancano di supporto per un vero codec di livello professionale. Le cose, però, stanno finalmente per cambiare.

APV è la risposta di Samsung al codec ProRes di Apple, che offre fino al 20% di efficienza dello spazio. Supporta la registrazione video lossless con funzionalità LOG e HDR complete. Inoltre, supporta il sottocampionamento della cromianza 4:4:4, profondità di colore a 12 bit e altro ancora.

Il codec presumibilmente supporta anche due profili di registrazione: HQ e LQ. Il primo occupa 1 GB di spazio per ogni minuto di video registrato a risoluzione Full HD, mentre il secondo riduce lo spazio richiesto a 0,75 GB. Come su iPhone, Samsung dovrebbe altresì permettere di salvare i video APV direttamente sulla memoria esterna.