Samsung Galaxy S26: la fotocamera selfie non cambia

I futuri Samsung Galaxy S26 a cui dovrebbero essere tolti i veli all’inizio del prossimo anno non porteranno grandi innovazioni per quel che concerne la fotocamera frontale, esattamente al pari di quanto ci si aspetta per il comparto fotografico posteriore. Stando infatti alle ultime indiscrezioni sembra che la cosiddetta fotocamera selfie non riceverà un aggiornamento di rilievo.

Samsung Galaxy S26: fotocamera frontale da 12 MP con autofocus come i predecessori

Il noto leaker Roland Quandt asserisce infatti in il cui post su Bluesky che i modelli della linea Samsung Galaxy S26 manterranno la fotocamera frontale da 12 MP con autofocus, identica a quella già vista su Galaxy S25, Galaxy S24 e Galaxy S23. Non è però chiaro se il sensore continuerà ad essere sempre lo stesso o meno.

Questa scelta conferma l’approccio conservativo di Samsung che per il quarto anno consecutivo va a lasciare totalmente invariato il comparto dedicato a selfie e videochiamate.

Ad ogni buon conto, l’attuale sensore da 12 MP non è per niente deludente ed è sicuramente in grado di garantire immagini di qualità con toni della pelle estremamente naturali, sebbene gran parte del lavoro venga affidata all’intelligenza artificiale, ma attualmente questa configurazione comincia a risultare un pò limitante rispetto a quelle che sono le ultime proposte del mercato.

Ricordiamo che il più recente cambiamento significativo nella fotocamera frontale dei flagship della sudcoreana risale a quanto è stato lanciato sul mercato il Galaxy S22 Ultra, che montava un sensore da 40 MP con tecnologia pixel binning per produrre foto da 10 MP.